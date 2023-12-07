Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Gündemi değerlendiren Tunç, yargı paketine ilişkin sorulan soruya da cevap verdi.

"67 maddelik paket"

Bakan Tunç, "Reform değil de paket. 67 maddelik. İçinde pek çok şey var. Farklı konular var. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği şeyler var. Kadının soyadından tut da..." dedi.

Pakette vatandaşa dokunan mühim başlıklar olup olmadığı sorusu da yöneltildi.

Tunç bu soruya ise şu ifadelerle yanıt verdi:

"Şu an yanımda yok. Daha gruba gitmedi. Külliye’den gruba gittiğinde çıkar o. Çünkü Külliye'de çıkarılabilir. Çıkarılırsa niye olmadı derler. Reform ayrı. Bu senenin sonunda bitireceğiz. Son toplantısına katıldım. Ocak ayının içinde açıklanır. Seçim atmosferi de çok sarkıtmamak lazım."

"1 ay en azından cezaevinde kalması gerekir"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Konukevi'nde düzenlenen 'Dünya İnsan Hakları Sempozyumu'nun ardından konuya ilişkin ayrıntılar veren Tunç, 5 yıl altında onanan cezalarda yatar olmaması uygulamasında yeniliğe gidilebileceğini söyledi.

1 ay ceza alan bir kişini belirlenecek orana göre 12 gün bile olsa cezasının bir şekilde cezaevinde infaz edilmesi yolunu değerlendirdiklerini söyledi.

"Hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor"

Tunç şöyle konuştu:

"Suç işleyenin yanına kar kalmaması lazım. 2 yılın altında bir cezaya hüküm giyen birisi koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestlikle hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.

"1 ay cezası olan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir"

Denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl değil de bir oran getirerek beşte bir olabilir, bu tabii ki milletvekillerimizin takdirindedir. Yani 1 ay cezası olan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz.

Bu bizim katıldığımız toplantılarda dile getirildi. 2 yıl ceza alan bir kişinin özellikle koşullu salıvermesi 1 yıl. Bunun beşte biri denetimli serbestlik olduğunda da en az 9-9,5 ay gibi cezaevinde kalması, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için önemli. Yasalaştığında toplumda cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma durumu söz konusu olacak."