Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve paydaş eğitim kurumlarının iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz YKS kampı, sınav hazırlığındaki öğrencilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Programın ilk etabında yoğun bir katılım sağlanırken, 30 Ocak Perşembe günü düzenlenecek kimya dersi etkinliği de şimdiden dikkat çekiyor. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde 13.30 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, kimya alanında tanınmış ve deneyimli isimler Hamdi Özkan, Serkan Yavuz, Mehmet Erdem ve Burak Kodaloğlu öğrencilere rehberlik edecek. Uzman eğitmenler, kimya dersine yönelik kritik bilgileri aktarırken, YKS’ye hazırlık sürecinde etkili çalışma stratejileri ve pratik ipuçları da paylaşacak. Katılımcılar, sınava yönelik soru çözüm tekniklerini öğrenirken, kimya alanındaki temel konulara dair derinlemesine bilgi sahibi olma fırsatını yakalayacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, üniversite sınavına hazırlanan tüm adaylar bu ücretsiz eğitim kampına davet edildi. Ayrıca gençlerin geleceğine yönelik bu önemli adımda, onların yanında olmaktan mutluluk duyulduğu ifade edildi.