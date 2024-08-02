Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle üniversite adaylarına sağlanan YKS tercih danışmanlık hizmeti büyük beğeni topladı. Tercih danışmanlık hizmeti bugün akşam saatlerine kadar devam edecek.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik faaliyet ve programlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle gerçekleştirdiği YKS tercih danışmanlık hizmeti üniversite adaylarının yoğun ilgisini çekiyor. 25 Temmuz tarihinden itibaren Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Onikişubat Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Piazza AVM’de ücretsiz olarak verilen tercih danışmanlık hizmetinden binlerce genç faydalandı. Ücretsiz danışmanlık hizmeti, bugün akşam saatlerine kadar devam edecek. Üniversite adayları, tercih danışmanlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.