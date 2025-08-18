YKS TERCİH SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl yüz binlerce adayın katılım sağladığı YKS’nin ardından tercih işlemleri de sona erdi. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak tercih sonuçlarını bekliyor.

📌 ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre;

Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sonuçların bu tarihlerden önce açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sonuçlar açıklandığında sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

YKS tercih sonuçları sonrası üniversiteye kayıt yaptıracak adayların hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

Mezuniyet belgesi veya diplomanın aslı/ onaylı örneği

Daha önce örgün program kaydı olan adaylar için YÖKSİS teyidi

Ek puanlı yerleşen adaylar için mezuniyet alanını gösterir resmi belge

12 adet 4,5x6 cm vesikalık fotoğraf (üniversite talep ederse) 2025 Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları | ATA AÖF, AUZEF, AÖF Tercih Rehberi İçeriği Görüntüle

Katkı payı/öğrenim ücreti ödeme belgesi

Üniversite tarafından kayıt öncesi duyurulacak diğer belgeler

ELEKTRONİK KAYIT TARİHLERİ

Elektronik kayıtlar, üniversitelerin resmi web siteleri üzerinden 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Belgelerini eksiksiz hazırlayan öğrenciler, üniversiteye gitmeden e-devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

👉 Sonuçlar açıklandığında ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden hızlıca erişim sağlanabilecek.