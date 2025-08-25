Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adreslere gönderilmeyecek.

Üniversite Kayıtları 1-5 Eylül’de

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar için kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise işlemlerini 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirebilecek.

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, yerleştirildikleri programın bağlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihler ve belgeler doğrultusunda işlem yapmaları gerekiyor.

Devlet Üniversitelerinde Doluluk Oranı %99

ÖSYM’nin açıkladığı verilere göre, devlet üniversitelerinde kontenjanların %99’u doldu.
Başkan Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2025 MEB AGS/ÖABT Sınav Puanı Nasıl Hesaplanır? P1-P2-P3-P4 Puan Türleri Ne Anlama Geliyor?
“Kıymetli adaylarımız, 2025-YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Üniversitelerin kurumsal sayfalarını takip etmeniz faydalı olacaktır.”