Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adreslere gönderilmeyecek.

Üniversite Kayıtları 1-5 Eylül’de

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar için kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise işlemlerini 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirebilecek.

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, yerleştirildikleri programın bağlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihler ve belgeler doğrultusunda işlem yapmaları gerekiyor.

Devlet Üniversitelerinde Doluluk Oranı %99

ÖSYM’nin açıkladığı verilere göre, devlet üniversitelerinde kontenjanların %99’u doldu.

Başkan Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: