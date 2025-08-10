Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde her hafta kurulan ikinci el otomobil pazarı, bu Pazar da vatandaşların uğrak noktası oldu. Ancak yoğun ilgiye rağmen beklenen satış hareketliliği yaşanmadı.

Pazara gelenlerin büyük bölümü araçları incelemekle yetinirken, alım-satım oranlarının düşük olduğu gözlendi. Satıcılar, birçok kişinin yalnızca fiyat sorduğunu, pazarlık dahi yapılmadığını ifade etti.

Vatandaşlar ise özellikle son aylarda ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini ve alım gücünün düştüğünü belirtti. Piyasanın genel durgunluğuna vurgu yapan alıcılar, fiyatlardaki belirsizlik ve ekonomik şartlar nedeniyle araç alımını ertelediklerini dile getirdi.

Satıcılar, piyasada güvenin ve hareketliliğin yeniden sağlanabilmesi için fiyatların dengelenmesi gerektiğini vurguladı.