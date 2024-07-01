Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Ünal ailesi 300 depremzede çocuk için sünnet şöleni düzenledi.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal, memleketi Elbistan’daki 300 depremzede çocuğu sünnet ettirerek gerçekleştirdiği şölen ile çocukları aileleri ile birlikte doyasıya eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldığı şölende Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen, 27. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal İle Önceki Dönem Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek duygularını aksu habere paylaştı.