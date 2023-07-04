Pazarcılar da yaşanan felaketler sonrası yol kenarlarına tezgah açarak vatandaşların sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştı.

Kahramanmaraş’ta hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başlaması ve semt pazarlarının olduğu alanlarda çadırların kalkmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de harekete geçerek semt pazarlarının açılması için girişimde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardında Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yol kenarlarında kurulan tezgahları kaldırarak hem görüntü kirliliğinin hem de yol ve kaldırım işgallerinin önüne geçmiş oldu.