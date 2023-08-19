Türk tarafı ile BM askerleri arasında kısa süre gerginlik yaşandı

KKTC güvenlik güçleri BM’ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı. BM askerlerini bölgeden uzaklaştırdı.

KKTC'li yetkililer, Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı. KKTC, ABD'nin bu karına tepki gösterdi. KKTC, ABD'yi, Rumlar ile iş birliği kisvesi altında savunma alanında kışkırtıcı adımlardan kaçınmaya çağırdı.