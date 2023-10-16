Malatya'nın Akçadağ ilçesinde husumetlilerin yol tartışması kanlı bitti. Olayda tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Akçadağ ilçesi Ancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kayısı bahçesinde geçen yol nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile üyeleri Ali A. ile Aliseydi A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Ali A. yanında bulunan tüfekle Aliseydi A.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu karın bölgesine isabet alan şahıs yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Aliseydi A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisinin suç aletiyle birlikte gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.