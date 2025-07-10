Giresun'dan İstanbul’a seyir halinde olan ve D.A.H. idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, durumu fark eder etmez aracı emniyet şeridine çekerek içerisinde bulunan 38 yolcuyu hızlıca tahliye etti. Büyük bir faciadan dönülürken, olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve Düzce ile Kaynaşlı’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak söndürme çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yolcular başka bir otobüse tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı.

Yetkililer, bölgede trafik akışının normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.