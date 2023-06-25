OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE SON DURUM

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla tatillerini şehir dışında ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.

Tatil öncesi son günde mesailerini tamamlayıp İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla yola çıkanlar, Osmangazi Köprüsü'nden geçerek yollarına devam ediyor.

Bayram tatili dolayısıyla Yalova kesiminde yer alan Altınova Hersek Gişeleri'nde özellikle İzmir istikametinde akıcı trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.

Bursa Kuzey Gişeleri'nin nakit geçiş bölümlerinde de bazen araç kuyrukları oluşuyor.

KİLİT KAVŞAK KIRIKKALE'DE SON DURUM

43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de ise ulaşımda yaşanan yoğunluğun gece saatlerinde ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Küçük çaplı hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı Kırıkkale-Ankara kara yolunda, Ankara yönüne ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Tatilin başlamasıyla jandarma ve polis trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması için denetimlerini artırdı.

Jandarma ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.

ANADOLU OTOYOLU'NDA SON DURUM

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerle Kaynaşlı ve Sarıçökek mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Küçük çaplı kazalar ve araç arızaları sebebiyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı otoyolda İstanbul yönünde ise herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

D-100 kara yolunda da trafik normal seyrediyor.



SAĞLIK BAKANLIĞI TATİL TEDBİRLERİNİ ARTIRDI

Sağlık Bakanlığının, Kurban Bayramı tatili sürecince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için aldığı tatil tedbirleri kapsamında Konya'nın Kulu ilçesinde araçlar ve sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında, Ankara-Konya-Kırıkkale-Aksaray kara yollarını bağlayan Kulu Kavşağı'nda, helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ve motorize ekipler, Karayolları Gültekin Topçam Bakım Evi park alanında konuşlandı.