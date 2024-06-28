Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 46 ACS 085 plakalı aracın sürücüsü F.S., karşıya geçmekte olan I.C. isimli yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralandı. Sürekli kazalar ve can kayıpları ile gündeme gelen yolda yaşanan bu feci kaza anı ise bir vatandaşlar tarafından tesadüfen kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kızın yaya geçidini kullandığı, fakat aşırı hızlı olan sürücünün genç kıza çarptığı, çarpmanın şiddetiyle genç kızın metrelerce havaya fırlattıktan sonra yine metrelerce uzağa düştüğü görüldü.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan I.C., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan I.C.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı an, tesadüfen orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan genç kızın, aşırı hızlı bir şekilde gelen aracın çarpması sonucu metrelerce havaya fırladığı ve ardından yere düştüğü açıkça görülüyor. Bu görüntüler, yolun ne kadar tehlikeli olduğunu ve sürücülerin hız sınırlarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaza sonrası sürücü F.S. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bu tür kazaların önlenmesi için yolda ek güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sürücülerin hız kurallarına uymalarının ve yaya geçitlerinde dikkatli olmalarının hayati önem taşıdığını vurguladılar.

Bu tür kazaların sıkça yaşandığı Turgut Özal Bulvarı'nda, vatandaşlar güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Bölge sakinleri, yaya geçitlerinde hız kesici bariyerlerin ve trafik ışıklarının yetersiz olduğunu belirterek, yetkililerden acil çözüm beklediklerini ifade ettiler. Ayrıca, bu tür kazaların önlenmesi için trafik denetimlerinin sıklaştırılması ve sürücülerin bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen bu feci kaza, yol güvenliği ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Ağır yaralanan I.C.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, sürücü F.S. hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Vatandaşlar, yetkililerden bu tür kazaların önlenmesi için daha etkili önlemler alınmasını bekliyor.