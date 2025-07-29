Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2025–2026 sezonuna şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Kahramanmaraş Onikişubatspor, yeni sezon öncesi takım içi motivasyonu artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla moral ve tanışma yemeği düzenledi.

Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirilen Birlik Gecesi, doğanın eşsiz manzarası eşliğinde samimi bir atmosferde gerçekleşti. Kulüp Başkanı Harun Reşit Gümüşer, teknik heyet, futbolcular ve ailelerinin katıldığı organizasyonda hem tanışma hem de kaynaşma sağlandı.

Başkan Gümüşer etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu sezon hedefimiz çok net: şampiyonluk. Ancak bu hedefe ulaşmanın yolu sahadaki başarı kadar, takım içi uyum ve birlikten geçiyor. Bugün burada sadece bir yemek değil, güçlü bir bağ da kurduk,” ifadelerini kullandı.

Takımın teknik heyeti ve futbolcuları da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, birlikteliğin sahaya olumlu yansıyacağına inandıklarını belirtti.

Onikişubatspor, sezon öncesi hem saha içi hazırlıklarını hem de sosyal birlikteliği ön planda tutarak şampiyonluk yolculuğuna moralle başladı.