Kahramanmaraş’ta üçüncü kez düzenlenen fuar, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazır.

Karadeniz’in mis gibi tereyağından, Ege’nin zeytinyağlı lezzetlerine; Doğu’nun baharat kokulu tezgâhlarından, İç Anadolu’nun nefis kuruyemişlerine kadar yüzlerce ürün, Kahramanmaraş halkının beğenisine sunuldu.

Renkli stantlar, samimi esnaf sohbetleri ve ağızları tatlandıran ikramlarla fuar alanı tam bir Anadolu mozaiğine dönüştü.

Fuarı gezen vatandaşlar, hem alışveriş yapmanın hem de Türkiye’nin dört bir yanına kısa bir kültürel yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor.

Özellikle çocuklar için hazırlanan etkinlikler, fuara ayrı bir renk katıyor.