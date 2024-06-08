Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı.

Kahramanmaraş’ta okulların ve Sütçü İmam Üniversitesi Fakültelerinin önüne gelen öğrenciler, görevlilerin belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Sınava girecekleri binayı karıştıran bazı öğrencileri ise görevliler yönlendirdi.

Kimliğini kaybeden veya evde unutan adaylar, nüfus müdürlükleri ve sınav merkezlerine polis ekipleri tarafından yetiştirildi.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, başarılı olmaları için dua etti.

Çocuklarını bekleyen aileler duygu ve düşüncelerini Aksu Haber ile paylaştı.