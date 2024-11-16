Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu iddiaları yalanlayarak, Bir salgının olmadığını belirtti. Ancak, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurtanın fiyatı son iki hafta içinde yüzde 30 oranında artış gösterdi.

Yumurta ihracatındaki yüzde 23.7’lik yükselişin iç pazarda fiyatlara etkisi olduğu konuşulurken, sektör temsilcileri bu fiyat artışını maliyetlerin normale dönmesi olarak değerlendiriyor. Ancak, artan fiyatlar Kahramanmaraşlı vatandaşları tedirgin etmiş durumda.

Aksu Haber olarak, şehirde yaşayan vatandaşlara yumurta fiyatlarındaki artışla ilgili düşüncelerini sorduk.