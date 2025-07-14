Kahramanmaraş’ta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonla büyük bir başarıya imza attı. Yürükselim Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda Ö.S. ve F.B. isimli iki şüpheli gözaltına alınırken, 490 adet metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucunun hem şüphelilerin üzerinde hem de çevresinde yapılan aramalarda bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yüksek olduğu ifade edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini açıkladı.