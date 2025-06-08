Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu Mahallesi'nde, 24 Mayıs'ta kaybolan otizmli çocuk Onurcan Özdemir’in arama çalışmaları acı bir sonla sonuçlandı. Bugün, Fırat Nehri'nde balık tutan vatandaşlar, su üzerinde hareketsiz bir çocuk bedeni fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Rumkale Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı.

Cansız Bedeni Fırat Nehri’nde Bulundu

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aramaların 15. gününde Elif Mahallesi Kırkak mevkisinin güneyinde Fırat Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset, alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından bulunmuş ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Olayın akabinde ceset, baba Murat Özdemir tarafından teşhis edilmiş ve Onurcan Özdemir'e ait olduğu teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Arama-Kurtarma Çalışmaları 15 Gün Sürdü

Onurcan’ın kaybolduğu 24 Mayıs’tan bu yana birçok ekip bölgede arama-kurtarma çalışmaları yürütüyordu.

Aile Gözyaşlarına Boğuldu

Murat ve Aynur Özdemir çifti, oğulları için umutla bekleyiş içindeyken gelen acı haberle yıkıldı. Onurcan’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından aile fertleri sinir krizi geçirdi.

Otizmli Çocuklar İçin Güvenlik Önlemleri Gündemde

Bu acı olay, özellikle kırsal alanlarda yaşayan otizmli çocukların güvenliği konusunu tekrar gündeme taşıdı. Uzmanlar, otizmli bireylerin çevresel faktörlere karşı daha savunmasız olabileceğine dikkat çekerek ailelerin ve yerel yönetimlerin bu konuda daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.