Yurt dışında 73 ülkede kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs itibarıyla sona erdi.

Yurt dışında kullanılan oylar, güvenli şekilde Türkiye'ye getirildi ve ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda toplandı.

Oylar diplomatik torbalardan çıkartılarak yeniden sandıklara konuldu ve kullanıldıkları yurt dışı temsilciliklerine göre tasnif edildi.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Uğuz, 11 tırla ATO Congresium'a getirilen oylara, son olarak Avusturalya, Kuzey ve Güney Afrika'da kullanılan oyların da eklendiğini söyledi.

Uğuz, "Şu an burada 27 Nisan-9 Mayıs arası yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan yaklaşık 1 milyon 817 bin oyumuz var. Gümrüklerde halen oy verme işlemi devam ediyor. 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. O oyları biz saymayacağız. O oylar gümrüklerde kurulan seçim kurullarınca sayılıp bize birleştirme tutanakları gönderecekler. Bugün itibarıyla diplomatik torbaları açıp sandıklarına yerleştireceğiz. Akşam kapıyı tekrar kilitleyeceğiz. 14 Mayıs sabahı yine ben ve seçim kurulunda görevli dört siyasi parti temsilcimiz üyesi gelip burada torbaları çıkaracağız." diye konuştu.