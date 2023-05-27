Seçmenin temsilciliklerde kullandığı oylar, kargo uçaklarıyla Esenboğa Havalimanı'na ardından ATO Congresium'a getirildi.
Oylar diplomatik torbalardan çıkartılarak yeniden sandıklara konuldu ve kullanıldıkları yurt dışı temsilciliklerine göre tasnif edilmeye başlandı.
Büyük bölümü, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaşan oylar, tasnif işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapısında 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunacak.
Yurt dışından getirilen oylar, 28 Mayıs günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla eş zamanlı açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak.