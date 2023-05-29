Erdoğan'ın zaferini kutlamak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk sokaklardaydı; havai fişeklerle kutlama yapıldı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başta başkent Lefkoşa olmak üzere Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de halk araçlarıyla konvoylar oluşturdu.



Almanya'da da bir araya gelen Türkler, Recep Tayyip Erdoğan sloganları attı.

İngiltere'nin başkenti Londra’da kutlamalar yapıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sevinç gösterisi yapan topluluk halay çekti, araç konvoyları oluşturdu.



Hollanda, İsviçre ve İsveç'te de yüzlerce kişi kutlama için meydanlara çıktı.

ABD'de yaşayan Türkler ise seçim sonucunu sokaklarda bayraklarla tur atarak kutladı.



