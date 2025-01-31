Çelik, sıcaklıkların, hafta sonu dahil ülke genelinde yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde olacağını belirtti.

Çelik, "Şu anda sıcaklıklar, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrediyor. Hafta sonu dahil sıcaklıklarda değişim olmayacak." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin gelecek hafta yağışlı sistemin etkisinde kalacağını aktaran Çelik, gelecek hafta ortasında sıcaklıkların düşeceğini söyledi.

Çelik, yarın ve cuma günü sadece Marmara'nın batısında ve Kıyı Ege'de yağış görüleceğini, diğer yerlerde ise yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Hafta sonu da ülke genelinde yağışsız günler yaşanacağına dikkati çeken Çelik, "Pazar günü sadece Marmara'nın kuzey kıyılarında hafif şekilde yağış geçişi olabilir. Pazartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak batı ve kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek." dedi.

Çelik, Türkiye'nin şu anda yüksek basınç sisteminin etkisinde olduğunu belirterek, "Hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki 4 gün boyunca sis ve pus hadisesi Marmara bölge geneli ve iç kesimlerin tamamında etkili olmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.