İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 9-16 Ocak arasında 2 milyon 922 bin 854 aracın denetlendiğini, 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 112 bin 899, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 699, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında, geçen yıl emniyet ve jandarma trafik ekiplerince şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik 2 milyon 376 bin 21 denetim yapıldığını ve 447 bin 978 sürücüye işlem uygulandığını da aktardı.