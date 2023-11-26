AFAD yurt genelinde hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olaylarının meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada sel ve fırtınada 2 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)