AFAD yurt genelinde hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olaylarının meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada sel ve fırtınada 2 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

⛈️💨🌪️



Bugün, ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olayları meydana gelmiştir.



⚠️ @meteoroloji_twi’den alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde… 10 ilde "Sibergöz-8" operasyonları November 26, 2023