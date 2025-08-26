Flaş Transfer İddiası: Bissouma’da Son Aşamaya Gelindi!

  • beIN Sports Türkiye’nin haberine göre; RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins, Galatasaray ile Tottenham arasında yapılan görüşmelerde kişisel şartlarda anlaşmanın sağlandığını ve transferin son aşamaya geldiğini bildirdi

Resized 377Be 5442767Aimage

Kalıcı mı, Yoksa Kiralık? Taraflar Arasında Anlaşmazlık

  • İngiltere medyasından Spurs-Web’in detaylarına göre, Galatasaray Bissouma’yı kiralık (loan) anlaşmasıyla, ancak sonradan zorunlu satın alma (obligation to buy) şartıyla almak istiyor. Tottenham ise kalıcı satış (permanent transfer) istiyor.

  • Bu durum, transferin yönünü etkileyebilecek kritik bir pazarlık noktası oluşturuyor.

Resized 53276 Fb0Bc608Image

Transferin Nüansları ve Potansiyel Zorluklar

  • Tottenham ile Galatasaray arasındaki anlaşmazlığın bu tek konu üzerinde yoğunlaşması, transfer sürecinde gerilime yol açabilir.

  • Bissouma’nın Tottenham'daki sözleşmesi sadece 1 yıl daha geçerlidir ve yenilik görüşmesi yapılmamış durumda; bu da kulübün elini güçlendiren bir faktör

Yvess

Özet Tablosu:

Konu Detaylar
Haber Kaynağı beIN Sports – Fabrice Hawkins
Mevcut Durum Kişisel şartlarda anlaşma, kulüpler arasında pazarlık
Galatasaray’ın Tercihi Kiralık + zorunlu satın alma
Tottenham’un Tercihi Kalıcı satış (permanent transfer)
Bissouma’nın Sözleşmesi 1 yıl kaldı; yenileme görüşmesi yok

12072025131516 3836787 13 15

Galatasaray, Yves Bissouma transferinde mutlu sona oldukça yakın görünüyor. Kişisel şartlar üzerinde anlaşıldı ve kulüpler arasındaki görüşmeler son aşamada. Ancak, bir belirsizlik noktası var: Kiralık mı yoksa kalıcı transfer mi yapılacak? Bu konu transferin kaderini belirleyecek.