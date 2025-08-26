Flaş Transfer İddiası: Bissouma’da Son Aşamaya Gelindi!
-
beIN Sports Türkiye’nin haberine göre; RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins, Galatasaray ile Tottenham arasında yapılan görüşmelerde kişisel şartlarda anlaşmanın sağlandığını ve transferin son aşamaya geldiğini bildirdi
-
World Report kaynakları da Bissouma’nın artık Galatasaray’a “çıtayı attığını” öne sürdü.
-
Ayrıca, GiveMeSport gibi yayın organları da benzer şekilde, transfer aşamasının ilerlediğini vurguladı.
Kalıcı mı, Yoksa Kiralık? Taraflar Arasında Anlaşmazlık
-
İngiltere medyasından Spurs-Web’in detaylarına göre, Galatasaray Bissouma’yı kiralık (loan) anlaşmasıyla, ancak sonradan zorunlu satın alma (obligation to buy) şartıyla almak istiyor. Tottenham ise kalıcı satış (permanent transfer) istiyor.
-
Bu durum, transferin yönünü etkileyebilecek kritik bir pazarlık noktası oluşturuyor.
Transferin Nüansları ve Potansiyel Zorluklar
-
Tottenham ile Galatasaray arasındaki anlaşmazlığın bu tek konu üzerinde yoğunlaşması, transfer sürecinde gerilime yol açabilir.
-
Bissouma’nın Tottenham'daki sözleşmesi sadece 1 yıl daha geçerlidir ve yenilik görüşmesi yapılmamış durumda; bu da kulübün elini güçlendiren bir faktör
Özet Tablosu:
|Konu
|Detaylar
|Haber Kaynağı
|beIN Sports – Fabrice Hawkins
|Mevcut Durum
|Kişisel şartlarda anlaşma, kulüpler arasında pazarlık
|Galatasaray’ın Tercihi
|Kiralık + zorunlu satın alma
|Tottenham’un Tercihi
|Kalıcı satış (permanent transfer)
|Bissouma’nın Sözleşmesi
|1 yıl kaldı; yenileme görüşmesi yok
Galatasaray, Yves Bissouma transferinde mutlu sona oldukça yakın görünüyor. Kişisel şartlar üzerinde anlaşıldı ve kulüpler arasındaki görüşmeler son aşamada. Ancak, bir belirsizlik noktası var: Kiralık mı yoksa kalıcı transfer mi yapılacak? Bu konu transferin kaderini belirleyecek.