Flaş Transfer İddiası: Bissouma’da Son Aşamaya Gelindi!

beIN Sports Türkiye’nin haberine göre; RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins, Galatasaray ile Tottenham arasında yapılan görüşmelerde kişisel şartlarda anlaşmanın sağlandığını ve transferin son aşamaya geldiğini bildirdi

World Report kaynakları da Bissouma’nın artık Galatasaray’a “çıtayı attığını” öne sürdü.

Ayrıca, GiveMeSport gibi yayın organları da benzer şekilde, transfer aşamasının ilerlediğini vurguladı. Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor TFF 2. Lig’de İlk Maça Çıkıyor! İçeriği Görüntüle

Kalıcı mı, Yoksa Kiralık? Taraflar Arasında Anlaşmazlık

İngiltere medyasından Spurs-Web ’in detaylarına göre, Galatasaray Bissouma’yı kiralık (loan) anlaşmasıyla , ancak sonradan zorunlu satın alma (obligation to buy) şartıyla almak istiyor. Tottenham ise kalıcı satış (permanent transfer) istiyor.

Bu durum, transferin yönünü etkileyebilecek kritik bir pazarlık noktası oluşturuyor.

Transferin Nüansları ve Potansiyel Zorluklar

Tottenham ile Galatasaray arasındaki anlaşmazlığın bu tek konu üzerinde yoğunlaşması, transfer sürecinde gerilime yol açabilir.

Bissouma’nın Tottenham'daki sözleşmesi sadece 1 yıl daha geçerlidir ve yenilik görüşmesi yapılmamış durumda; bu da kulübün elini güçlendiren bir faktör

Özet Tablosu:

Konu Detaylar Haber Kaynağı beIN Sports – Fabrice Hawkins Mevcut Durum Kişisel şartlarda anlaşma, kulüpler arasında pazarlık Galatasaray’ın Tercihi Kiralık + zorunlu satın alma Tottenham’un Tercihi Kalıcı satış (permanent transfer) Bissouma’nın Sözleşmesi 1 yıl kaldı; yenileme görüşmesi yok

Galatasaray, Yves Bissouma transferinde mutlu sona oldukça yakın görünüyor. Kişisel şartlar üzerinde anlaşıldı ve kulüpler arasındaki görüşmeler son aşamada. Ancak, bir belirsizlik noktası var: Kiralık mı yoksa kalıcı transfer mi yapılacak? Bu konu transferin kaderini belirleyecek.