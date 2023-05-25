Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamasının ardından birçok vatandaş Zafer Partisi oy oranını merak etti ve Zafer Partisi oy oranı ne kadar? Sorusunu araştırdı. Peki, Zafer Partisi oy oranı ne kadar? Zafer Partisi 2023 seçimleri oy oranı yüzde kaç?

Zafer Partisi oy oranı ne kadar? Sorusu gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 2. tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklarken, iki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı. Peki, Zafer Partisi oy oranı ne kadar? Zafer Partisi 2023 seçimleri oy oranı yüzde kaç?

ZAFER PARTİSİ OY ORANI NE KADAR?

Zafer Partisi 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yüzde 2,23 oranında oy aldı ve barajı geçemedi. Barajı geçemeyen Zafer Partisi, milletvekili çıkaramadı.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi dün düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ve 7 maddeli bir protokole imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında gündemdeki sorulara yanıt verdi.

"SONRA NEDEN BU KİRALAR BU KADAR YÜKSEK DEMEYİN"

2. tur seçimlerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması durumunda neler olabileceği sorulan Özdağ, "Sığınmacılar meselesini çözemeyen bir Türkiye hiçbir meselesini çözemez. Sonra neden domates bu kadar pahalı, kiralar neden bu kadar yüksek, kızıma saldıran bu ahlaksız nereden çıktı demeyin sakın.

"28 MAYIS'TA BU FIRSATI MUTLAKA DEĞERLENDİRİN"

Bunları biliyorsunuz ve bundan kurtulma fırsatınız var. 28 Mayıs'ta lütfen bu kurtulma fırsatını değerlendirin" yanıtını verdi.

"CUMHUR'A OY VEREN SEÇMEN PARLAMENTODA ÇOĞUNLUKTA DA OLDUĞUNU BİLİYOR"

Sunucunun "Peki denge ve denetim fırsatı var mı?" sorusuna da yanıt veren Özdağ, "Belki şu da iyi bir şeydir. En azından Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen parlamentoda çoğunlukta da olduğunu biliyor. Şöyle düşünmesinde fayda var: 'Evet Cumhurbaşkanlığı bende değil, AK Parti'de değil ama parlamentoda Cumhur'un çoğunluğu var bu da benim için bir güvence' diye düşünürse haklıdır bunda. Hem Türkiye kazanır hem kendileri kazanır" ifadelerini kullandı.