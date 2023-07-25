Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023/24 sezonunu Şampiyonlar Ligi arenasında açıyor. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk olacak. Hareketli bir transfer dönemi geçiren, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'nun ardından 4. imzayı Wilfried Zaha'ya attıran Sarı Kırmızılılar, herhangi bir sürprize izin vermeden Devler Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. İddialı bir kadro kuran Galatasaray, 2 Ağustos Çarşamba günü Rams Park’ta oynayacak rövanşa avantajlı bir skorla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Zalgiris Vilnius-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu akşam Vetra Stadyumu'nda oynanacak Zalgiris Vilnius-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı saat 19.00'da başlayacak ve S Sport Plus’tan canlı olarak yayınlanacak. Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Zalgiris Vilnius - Galatasaray ilk 11'ler:

Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Batuhan, Dubois, Midtsjö, Mertens, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Emin Kılınç, Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş

Luis Godinho düdük çalacak

Zalgiris-Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho’nun yardımcılarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Ricardo Baixinho olacak. VAR’da da Tiago Martins görev yapacak.

Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angeliño, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban.

Rövanş 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına Avrupa kupalarında çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün Vilnius LFF Stadı’nda saat 19.00’da Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

Icardi yok, gözler Zaniolo'da

Zalgiris, 1. Ön Eleme Turu’nda Kuzey Makedonya temsilcisi Struga’yı 0-0 ve 2-1’lik skorlarla geçti. Cim Bom’da Icardi’nin yokluğunda bugün gözler, takımın en flaş isimlerinden Nicolo Zaniolo’da olacak. İtalyan hücumcu, atacağı gollerle Aslan’a rövanş öncesinde avantajı getiren isim olmaya çalışacak.

İlk kez Litvanya!

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 302 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda Sarı-Kırmızılılar, 106 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cim Bom, rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde ise 448 gol gördü. Galatasaray bu maçla birlikte Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Litvanya takımıyla oynayacak.

9 maçtır kaybetmiyor

Zalgiris, Litvanya Ligi’nde geride kalan haftalarda maç fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Litvanya takımı bu süreçte 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Yeşil-Beyazlılar 44 kez gol sevinci yaşarken, 15 kez de kalesinde gördü. Litvanya Ligi’nde 9 maçtır (7 galibiyet, 2 beraberlik) yenilmeyen Zalgiris son olarak evinde mücadele ettiği Suduva’yı 4-0 mağlup etti.

Aslan’da Torreira yok

Zalgiris, müsabakalarını 5 bin kişi kapasiteli ve sentetik çim olan Vilniaus LFF Stadı’nda oynuyor. Galatasaray’da Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira oynayamayacak.

Tur atlarsa rakip Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibi olacak

Galatasaray’ın, Zalgiris Vilnius ile oynayacağı 2. ön eleme turunu geçmesi halinde rakipleri belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Bulgaristan Ligi ekibi Ludogorets Razgrad ile Slovenya temsilcisi Olimpia Ljubljana mücadelesinin galibiyle eşleşecek. 3. turda ilk karşılaşmalar 8/9 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Ludogorets Razgrad geride kalan sezonda Bulgaristan Ligi’ni zirvede bitirerek şampiyonluğa ulaşırken, maçlarını Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde bulunan 10 bin 500 kapasiteli Huvepharma Arena’da oynuyor. Bulgar ekibin geride kalan sezonda 20 golle takımın en golcüsü 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Igor Thiago, transfer döneminde Club Brugge’ün yolunu tuttu.

En golcüsü ayrıldı

Slovenya Ligi’ni ilk sırada tamamlayan Olimpia Ljubljana kupaya uzanan takım olurken, Slovenya’nın Ljubljana şehrinde bulunan 16 bin 38 kişi kapasiteli Stozice Stadyumu’nda oynuyor. Geçen sezon 13 golle takımın en golcü futbolcusu 31 yaşındaki Bosnak orta saha oyuncusu Mario Kvesic, diğer bir Sloven takımı NK Celje’ye transfer oldu.