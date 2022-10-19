Türk kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın anlatımı ve görsel sunumu ile gerçekleşen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkunun Eşi Sevilay Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün eşi Leyla Güngör, Ksü Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve davetliler katıldı.



Atatürk döneminde milletimizin büyük kurtuluş mücadelesine destek olan kadınlarımızdan bahsedilen etkinlikte, dönemin kıyafetleri ile birlikte ilk kadın fotoğrafçı Naciye Suman, kadın özgürlüğünün ilk temsilcilerinden Şükufe Nihal gibi döneme damga vurmuş zamansız kadınlarımızın o dönemdeki girişimlerinden söz edildi.

