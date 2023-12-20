Denizli’nin Babadağ İlçesi Yeniköy Mahallesi’ne gezici aile sağlık hizmeti için giden kadın doktorun yanındaki ebeye alenen cinsel saldırıda bulunan H.G, ‘beyaz Kod’la olay yerine gelen jandarmaya da ailesiyle birlikte saldırdı.

Ve savcı tarafından tutuklama talebinde bulunulmasına rağmen, hâkim tarafından serbest bırakılınca skandal ikiye katlandı.

Savcı, cinsel saldırıda bulunan H.G’yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti Mahkeme ise cinsel taciz ve saldırı olayı, darp olayı birçok şahitle tespit edilmiş ve geçmişten de hükmü açıklaması geriye bırakıldığı iddia edilen H.G’yi ve yakınlarını tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. H. G. Nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına başta sağlık camiası olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden tepki yağdı.

Kadına şiddet, hakeme şiddet, öğretmene şiddet, sağlık çalışanına şiddet gibi olayların artış gösterdiği bu zaman diliminde cezaların caydırıcı olması için gerekli çalışmaların yapılması kamuoyunun en büyük beklentisidir.