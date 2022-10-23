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Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay yerinde hayatını kaybeden polis memurunun eşi Serap Tören’in cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Can pazarının yaşandığı kazada otomobil sürücüleri ve otomobillerde bulunan Mehmet Karaca, Nurey Bozkurt, Ramazan Erdem, Elif Tören, Reyhan Ece Tören, Atilla Kösen, Serap Tören, Seval Mesa Tören yaralandı.

Adıyaman Gölbaşı karayolunun 15’inci kilometresinde Kadir Erdem yönetimindeki 34 LS 3079 plakalı otomobil, polis memuru Harun Tören yönetimindeki 27 ASJ 19 plakalı otomobil ve Şeyho Bozkurt yönetimindeki 02 EE 224 plakalı otomobil çarpıştı.

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