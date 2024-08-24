Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde ilk belirlemelere göre freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tır devrildi.
9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Tır ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ 12 YARALI VAR
Kazada, Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kameralarına yansıyan tırın görüntüleri ise faciayı gözler önüne serdi.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR