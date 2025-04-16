Türkiye genelinde nisan ayındaki kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai dondan birçok meyve bahçesi zarar gördü.

Konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zarar gören çiftçilere desteklerin sağlanacağını belirtti.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zirai don yaşanan illerdeki hasarı tespit etmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Yumaklı "Zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacağız" dedi.