Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı, büyük bir heyecan ve ilgiyle sürerken çeşitli etkinlikler de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik programlar düzenlenirken vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanan Grup sıranın olağanüstü performansı ile sıra gecesinde vatandaşlar adeta eğlenceye doydu.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan sıra gecesinde, Geleneksel Türk müziğinin en güzel örneklerini sergileyen grup, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcılar, Grup Sıra'nın enerjik ve duygusal türküleriyle eğlenceye doydu.

Sıra gecesi boyunca şarkılara eşlik eden vatandaşlar, hem müziğin hem de fuarın keyfini çıkararak unutulmaz bir akşam geçirdi.