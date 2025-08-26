Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, Kahramanmaraş ve bölge halkının adeta buluşma noktası haline geldi.

Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan fuar, aynı zamanda farklı illerden gelen sanatçıları da vatandaşlarla buluşturuyor.

Bu kapsamda Yalova’dan fuara katılım sağlayan kaligrafi sanatçısı Atalay Serdengeçti, fuar alanında açtığı stantla birbirinden özel çalışmalarını sergiliyor.

Sanatının inceliklerini büyük bir titizlikle çeşitli objeler üzerine işleyen Serdengeçti, ziyaretçilere geleneksel sanatın estetik yönlerini tanıtıyor.

Sanatı hakkında bilgiler veren Atalay Serdengeçti, Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’nın çok güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, fuarın hem esnaf hem de sanatçılar için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, farklı illerden gelen sanatçılar ve renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.