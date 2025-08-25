Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, yöresel lezzetlerin tanıtıldığı stantlarla ziyaretçilerine adeta bir lezzet şöleni sunuyor. Bu stantlardan biri de doğal ürünleriyle dikkat çeken “Maze Doğal Turşucu” oldu.

Tamamen katkısız ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan turşular, fuar alanını ziyaret eden vatandaşların damaklarında iz bıraktı. Doğal ürünlere olan ilginin giderek arttığını belirtti.

Kahramanmaraşlıların yanı sıra çevre illerden gelen misafirler de Maze Doğal Turşucu standına uğrayarak doğal turşuların eşsiz lezzetini tattı.