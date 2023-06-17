Uzunçay mevkisinde bulunan bir kereste fabrikasındaki kurutma makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark ederek müdahalede bulunan işçiler, yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Zonguldak'ta fabrika yangını: 4 işçi dumandan etkilendi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ağaçtan malzemelere sıçramadan kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen 4 işçi, Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle kurutma makinesi kullanılamaz hale geldi.