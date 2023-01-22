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Tekirdağ'da jandarma ve polis ekiplerince kaçak sigaranın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Polis yarım milyon makaron buldu Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Marmaraereğlisi ilçesinde 2 ikamet ve 4 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 376 bin 200 adet dolu makaron, 72 bin 800 adet boş makaron, bin 600 adet bandrolsüz sigara kağıdı, 96 kilogram tütün, 9 paket nargile tütünü, 1 adet kompresör, 1 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 1 sigara imalathanesi deşifre edilerek, 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.Jandarmada yarım milyon makaron ele geçirdi