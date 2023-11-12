Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bulunan 10 katlı iş merkezinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi AFAD ve çevik kuvvet sevk edildi. Çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına 25 araç 70 personel ile müdahale etti.

Binanın altındaki kafede başlayan yangın önce dış cepheye ardından ofislere sıçradı. Binanın dış cephesinin kompozit olması nedeniyle yangın büyüyerek yayıldı.

Bina tedbiren boşaltılırken itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. 99 ofisin bulunduğu iş merkezi ve otoparkta bulunan 2 araç yangında kullanılamaz hale geldi