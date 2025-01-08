Caddenin Açılışına Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Aksu Tv Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, Gazeteci Meslektaşları Ve Sevenleri Katılım Sağladı.

Dualar Eşliğinde Başlayan Törenin Açılış Konuşmasını Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce Yaptı.

Ardından Kürsüye Gelen Aksu Tv Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner Uzun Yıllar Birlikte Çalışmaktan Büyük Onur Duydukları Meslektaşlarının İsminin Buraya Verilmesinin Kendilerinin Mutlu Ettiğini Belirtti.

Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman İse 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe Bu Yıl Faklı Bir Anlam Katıldığını İfade Etti.

Konuşmaların Ardından Açılış Kurdelesi Kesilerek Cadde Üzerinde Yürüyüş Yapıldı.