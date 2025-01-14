Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş’ta görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarını ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ münasebetiyle KSÜ Merkez Kafeteryada gerçekleştirilen akşam yemeği programında ağırladı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Hafize Öksüz ile Genel Sekreter İbrahim Palabıyık’ın da yer aldığı akşam yemeğinde KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, basın mensuplarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Davetlerine icabet ettikleri için basın mensuplarına teşekkür eden Rektör Yasım, son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri ve bundan sonraki süreçte gerçekleştirmek istedikleri faaliyetlere ilişkin bilgiler aktardı.

Konuşmasında KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesindeki gelişmelere, akreditasyon süreçlerine, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere, öğrenci yurt inşaatlarına dair açıklamalarda bulunan Rektör Yasım, KSÜ’nün, dolayısıyla Kahramanmaraş’ın daha ileri noktalara taşınması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Basın mensuplarının KSÜ’ye ilişkin sorularını da cevaplayan Rektör Yasım, basın camiasını çok önemsediklerini ifade ederek “Basın, bizi daha iyiye doğru motive ediyor.” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenledikleri akşam yemeği programına katılımlarından dolayı gazetecilere teşekkür eden Rektör Yasım, basın mensuplarıyla tek tek tokalaşarak ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak uğurladı.