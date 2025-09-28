Jandarma Genel Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik aralıksız operasyonlarını sürdürerek, 12-25 Eylül 2025 tarihleri arasında ülke genelinde önemli bir başarı elde etti.

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 167 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.

https://twitter.com/jandarma/status/1971870314540707967

Jandarma, paylaşımında “Aranan şahıslara göz açtırmıyoruz!” vurgusu yaparak, kamu düzenini koruma kararlılığını dile getirdi.

Operasyonlar, Jandarma’nın asayiş ve güvenlik faaliyetlerinin bir parçası olarak, suçluların yakalanması ve toplumun huzurunun sağlanması amacıyla devam edecek.