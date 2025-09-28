27 Eylül - Azerbaycan halkı için kahramanlık, fedakarlık ve vatanseverliğin sembolü haline gelen Anma Günü vesilesiyle 244 No'lu Ortaokulda bir dizi etkinlik düzenlendi. Okulun 1. "H" sınıfında özel bir anma töreni düzenlendi.



Etkinlik, 44 günlük Vatan Savaşı'nda canlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan kahraman evlatlarımızın anısına ithaf edildi. Devletimizin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve halkımızın şanlı geleceği için canlarını feda eden yiğitlerimizin anısı, etkinliğe katılanlar tarafından derin bir saygıyla anıldı.

Tören, öğretmenler Nigar İmanova ve Aybeniz Agayeva tarafından büyük bir hassasiyetle hazırlanıp organize edildi. Küçük öğrenciler, vatan sevgisini, şehitlerin kahramanlıklarını ve cesaret yolunu yansıtan şiirler, şarkılar ve konuşmalarla etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Özellikle BAĞIYEVA Mahrux Samiq kızı, törenin duygusal anlarını şu şiiri okuyarak daha da derinleştirdi:

Titrek ellerinle alıb resmini

İç çekip ağlama, şehit annesi.

Dizlerinin üzerine eyib,belini

Seller tek çağlama şehit annesi.



Öğrenciler, şehitlerimizin ruhlarını bir dakikalık saygı duruşuyla andılar, cesaretlerinden gururla bahsettiler ve gelecekte Anavatan'ın sadık vatandaşları olacaklarını dile getirdiler. Etkinlikte öğretmenler ayrıca, Anavatan'ın özgürlüğü ve bütünlüğü için can veren kahramanlarımızın fedakarlıklarından söz ederek, öğrencilere vatanseverlik değerlerini korumanın ve yaşatmanın önemini aşıladılar.

Son olarak katılımcılar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez!" sloganını attılar.

Bu tür etkinlikler, okul çağındaki çocuklarda milli ve manevi değerlerin güçlenmesine, tarihimizi unutmadan geleceğe güvenle adım atmalarına büyük katkı sağlıyor.