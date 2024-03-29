Kahramanmaraş İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve Bursa İHH İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle "İyilik Mağazası"nın açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.

Mağaza, başta yetim aileler olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kıyafet ve bayramlık yardımında bulunacak.

İyilik Mağazası, Ramazan Bayramı'na kadar her gün 100 aileyi misafir ederek, giyim ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verecek.

Açılış törenine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.