Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 91 kilogram toz esrar ve 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Kabakaya ve Yalaza mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 91 kilogram toz esrar ve 20 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.