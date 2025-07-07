Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 6 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen elim bir olayda, 12 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehitler, 852 Rakımlı Tepe’de terörist unsurlardan temizlenmiş bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak hayatını kaybetti.

Arama faaliyeti, 2022 yılında şehit olan P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla başlatılmıştı.

6 Temmuz’da mağarada görev yapan 19 personel metan gazından etkilendi; yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 asker şehit oldu.

MSB, olayın ardından bölgeye AFAD ve TSK ekiplerinin sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de şehit uğurlama töreninin ardından 12 askerin şehit olmasına ilişkin konuştu.