A Milli Erkek Basketbol Takımımız, tarihi bir başarıya imza atarak EuroBasket 2025’te finale yükseldi. Yunanistan karşısında alınan farklı galibiyet, milyonlarca sporsever tarafından coşkuyla takip edildi. Şimdi gözler, Türkiye – Almanya final maçına çevrildi.

Türkiye – Almanya Finali Ne Zaman, Saat Kaçta?

EuroBasket 2025 finalinde karşı karşıya gelecek olan Türkiye – Almanya maçı, 15 Eylül Pazar günü oynanacak.

Türkiye – Almanya Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

12 Dev Adam’ın tarihi final mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler ayrıca maçı TRT Spor’un dijital platformları üzerinden de takip edebilecek.

12 Dev Adam Tarih Yazıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket tarihinde ilk kez finale yükselerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler, Almanya’yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor.