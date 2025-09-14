A Milli Basketbol Takımı'nın rekortmeni Ercan Osmani kimdir?
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkanlık seçimi için geri sayım sona eriyor. Sarı-lacivertli camia, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını belirleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde saat 10.30’da Chobani Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde seçim, 20-21 Eylül tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacak.

Başkanlık yarışı kızışıyor

Fenerbahçe’de başkanlık için mevcut başkan Ali Koç yeniden aday olurken, seçimde Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran ve Mahmut Uslu da yarışacak. Sarı-lacivertlilerde yeni dönemin yönetimi bu seçimle şekillenecek.

Bu seçim, Fenerbahçe tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olarak görülüyor.