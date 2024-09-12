Elbistan’da bir apartmanın 9. katından düşen 12 yaşındaki S.T. adlı çocuk, yaşamını yitirdi. Olay, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisinde bulunan apartmanın 9. katındaki dairede yaşayan S.T., odasının penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

Talihsiz çocuğun düştüğünü fark eden komşular, hemen yardıma koştu. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan S.T., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir araçla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste doktorların yoğun çabalarına rağmen S.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

S.T.’nin cenazesinin, savcılık incelemesinin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.