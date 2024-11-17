Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Afşin’de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan R.K. adlı sanık hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık R.K, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Sanığın son savunmasının alınmasıyla birlikte mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanığa uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL de adli para cezası verilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.